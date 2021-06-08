Antalya'da gençlerden ölüme davetiye çıkaran ters takla sırası

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( ANTALYA )- Dünyaca ünlü sahilde gençlerin kayalık üzerinde ölüme davetiye çıkaran ters takla sırası- Kayalık üzerine çıkarak ters takla atan gençler hem kendi canlarını hem de arkadaşlarının canlarını hiçe saydı ANTALYA



- Antalya’nın dünyaca ünlü Konyaatlı Sahili’nde deniz içerisinde bulunan kayanın üzerine çıkan gençler hem kendi canlarını hem de deniz içerisinde yüzen arkadaşlarının canını hiçe saydı. Gençlerin ters takla atarak ölüme davetiye çıkarmaları vatandaşların yüreklerini ağzına getirdi. Turizm şehri Antalya’da son günlerde havaların ısınması sonucu dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili vatandaş akınına uğruyor. Kısıtlamanın olmadığı günleri denizde yüzerek değerlendirmek isteyen vatandaşlar, sahile gelerek serin suyun keyfini sürdü. Havaların ısınmasını fırsat bilen gençler ise, sahilinin 20 metre açığında bulunan kayanın üzerine çıkarak adeta tehlikeye davetiye çıkardı. Gençler kayalık alan üzerinden ters takla atarak hem kendi canlarını tehlikeye attı hem de deniz içerisinde yüzen arkadaşlarının canlarını hiçe saydı. Gençlerin aynı davranışları ardı arkasına devam ettirmesi görenlerin yüreklerini ağzına getirdi. (EG-

