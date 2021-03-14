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14 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Antalya’da gemi yapım atölyesinde çıkan yangın maddi zarara neden oldu

Antalya’da gemi yapım atölyesinde çıkan yangın maddi zarara neden oldu

-Yangının uzaktan görüntü

Bild Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale Trol 

--İtfaiye ekiplerinin olay yerine gidişi
--İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi
--Genel detay

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya'da gemi yapım atölyesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Yangında maddi zarar meydana geldi. Edinilen bilgiye göre olay, Antalya Limanı Serbest Bölge'deki bir gemi yapım atölyesinde, saat 11.00 sıralarında meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Boya presinden kaynaklandığı iddia edilen yangın yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Dumandan hafif şekilde etkilenen personele ise sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Yangında maddi zarar meydana geldiği bildirildi.
(EA-
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