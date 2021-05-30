Antalya'da dehşet...Ticari taksi içinde kadınla tartışıp, taksi şoförüne kurşun yağdırdı

-Ticari taksi şoförü ile tartışması

-Taksiciye kurşun yağdırması

-Taksinin şahsın üzerine duba atması

-Çevredeki vatandaşların tepkileri



( ANTALYA )- Taksi şoförü üzerine açılan ateşe yolda bulduğu dubayla karşılık verdi ANTALYA



- Antalya’da, bindiği takside önce taksi içerisindeki kadınla tartışan şahıs, hızını alamayıp taksi şoförüne 4 el ateş etti. Taksi şoförü ise kurşuna yolda bulduğu duba ile karşılık verdi. Taksi şoförü yaralanırken, şahıs kayıplara karıştı. Olay ise çevrede yaşayan vatandaşların cep telefonları görüntülerine yansıdı. Olay, Muratpaşa İlçesi Güllük Caddesi üzerinde gece saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, vatandaşların cep telefonuna yansıyan görüntüde, bir şahsın önce ticari taksi içerisinde bulunan kadınla tartıştığı görülüyor. Şahıs daha sonra ticari taksi sürücüsü ile tartışmaya başlıyor. Yaşanan tartışma sonrasında şahıs, belinden çıkardığı tabanca ile ticari taksi sürücüsünün üzerine 4 el kurşun sıkıyor. Aldığı kurşun darbeleriyle yaralanan ticari taksi sürücüsü ise şahsın dikkatini dağıtmak için yolda bulduğu dubayı üzerine doğru attı. Dikkati dağılan şahıs, ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. Taksi sürücüsü ise ayağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Dehşet anlarını görüntüleyen vatandaşlar ise, “polisi ara polisi ara” demesi görüntülere yansıdı. Olay ile ilgili polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

