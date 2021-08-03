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Antalya’da alevler bir mahalleye daha yaklaştı, ekipler teyakkuza geçti
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3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Antalya’da alevler bir mahalleye daha yaklaştı, ekipler teyakkuza geçti

Antalya’da alevler bir mahalleye daha yaklaştı, ekipler teyakkuza geçti

Yanan ormanlık alan detay

Yangın Ormanlı Orman Yangını Şiddetli Rüzgar Helikopter 

-Alevler detay
-Yol kenarında bekleyen vatandaşlar detay
-Ekiplerin çalışması detay
-Ağaçların kesilmesi detay
-Yol kenarından ağaçların temizlenmesi detay
-Toplanan mahalle halkı detay
-Yangının ilerlemesi detay
-Diğer detaylar

( ANTALYA )- Manavgat’ta bir haftadır süren orman yangını şiddetli rüzgar ile ilerlemeye devam ediyor ANTALYA

- Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde bir haftadır devam eden orman yangını şiddetli rüzgarın da etkisi ile büyüyerek Kızıldağ Mahallesine doğru ilerlemeye başladı.
Ekipler ise mahalleye giden yol üzerinde teyakkuza geçerek yangının yolun karşısına geçmemesi için seferber oldu. Mahalle halkı ise yangının göründüğü alana gelerek olası bir tehlike anında tahliye için hazır bekliyor. Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde bir haftadır devam eden orman yangını kontrol altına alınamadı. Yangın ilk çıkış noktasından yaklaşık 45 kilometre kuzeyde bulunan Beydiğin, Kızılcadağ ve Demirciler Mahallesine kadar ulaştı. Demirciler Mahalle halkı sabah erken saatlerde yangının yaklaşması sonucu tahliye edildi. Mahallenin yakınına kadar gelen alevler, ekiplerin müdahalesi ile mahalle içerisine sıçramadan kontrol altına alındı. Kontrol altına alınan yangın bu kez farklı bir noktadan hareket ederek Kızılcadağ Mahallesine doğru ilerliyor. Ekipler ve vatandaşlar seferber oldu Yangının önüne geçmek isteyen onlarca ekip ise mahalleye giden yol üzerinde adeta seferber oldu. Ekipler, yola yakın ağaçları önce kesti sonra ise iş makineleri ile yangının diğer tarafa sıçramaması için yoldan uzaklaştırdı. Mahalle halkı ise yangına yakın bir noktada toplanarak olası bir durumda mahalleyi terk etmek içim teyakkuzda bekliyor. Vatandaşlar zaman zaman ekiplere yardımcı olarak, yangının kontrol altına alınmasında görev alıyorlar. Şiddetli rüzgarın etkisi ile ilerleyen alevlere ekipler bir yandan havadan helikopterler ile müdahale ederken diğer taraftan karadan arazözler ile müdahale sürüyor. . (EG-
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