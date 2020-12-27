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27 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Antalya'da akıl almaz hırsızlık olayı...Telefon kablolarını, kestikleri tahta direkleriyle birlikte çaldılar

Antalya'da akıl almaz hırsızlık olayı...Telefon kablolarını, kestikleri tahta direkleriyle birlikte çaldılar

kesilmiş direklerin görüntüleri

A Haber Jandarma Hırsız 

-arası kesilip telle sallanan direkler
-mahalle sakini ile röportaj
-detaylar

( ANTALYA -ÖZEL)- Mahalleli telefon direklerinin testereyle kesilip götürüldüğünü görünce şok oldu ANTALYA

- Antalya'nın Serik ilçesinde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından telefon direkleri yerinden kesilerek, kabloları ile birlikte çalındı.Akıl almaz hırsızlık olayı, Serik ilçesine bağlı Deniztepesi Mahallesi'nde yaşandı. Mahalle halkı sabah yoldan geçtiklerinde gördükleri manzara karşısında şaşkınlığa uğradılar. Mahallenin telefon direklerinin kesilip çalındığını hem de kabloların yerinde olmadığını fark eden mahalle sakinleri hemen jandarmaya haber verdi.Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, hırsızları bulmak için çalışma başlatırken, mahalle sakinleri olaya isyan ettiler. Deniztepesi Mahallesi'nde yaşayan Zekeriya Durmaz, "Yoldan geçerken, telefon direğinin kesildiğini, çalındığını gördük. Ne amaçla neden yapıldığını anlamış değiliz. Bu durumdan sonuçta rahatsızız. Devletimizin yapmış olduğu böyle bir hizmet var. Bu hizmeti heder etmenin ya da ziyan etmenin bir anlamı yok. Gerekli mercilerden yardım bekliyoruz" dedi.
İlk anda görünen manzara karşısında çok şaşırdıklarını belirten Durmaz, "6-7 direk var kesilip, kablolarıyla birlikte çalınan. Büyük ihtimalle testere ile kesmişler, ses olmasın diye. Çünkü bir gün önce yoldan geçerken bir şey yoktu. Bu yüzden ev telefonlarında kopukluk yaşıyoruz" diye konuştu.

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