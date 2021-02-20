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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Antalya'da 9 yaşındaki Ecrin'den insanlık dersi...Sulama kanalında yüzlerce balığın telef olmasını önledi

Antalya'da 9 yaşındaki Ecrin'den insanlık dersi...Sulama kanalında yüzlerce balığın telef olmasını önledi

Ölen ve can çekişen balıklar

Yüzme Kız Çocuğu İsrail Oksijen Sulama Kanalı 

-Kanaldan detay
-Vatnadaşların balıkları toplamaları
-Temiz su kovasındaki balıklar
-Ecrin'in babasıyla birlikte kanaldan balıkları alıp temiz sulu kovaya koyması
-Kovaların içerisindeki balıklardan detaylar
-Ecrin röp.
-Babası röp.
-Orman işletme ekiplerinin kanala temiz su bırakması
-Toplanan kovalardaki balıkların kanala yeniden salınması

( ANTALYA -ÖZEL)- Sulama kanalında yaşanan balık ölümlerine seyirci kalmayan Ecrin, can çekişen yüzlerce balığın telef olmasını önledi- Küçük kızın temiz suyla buluşturup kendine getirdiği yüzlerce İsrail sazanı, tekrar temizlenen kanala salındı ANTALYA

- Antalya'nın Manavgat ilçesindeki sulama kanalında yaşanan balık ölümlerine seyirci kalamayan 9 yaşındaki kız çocuğu, babası ile birlikte kanala giderek can çekişen balıkları topladı. Balıkları temiz bir su ile buluşturan kız yüzlerce İsrail Sazanının telef olmasını önledi.Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Karaöz Mahallesi sınırlarında bulunan sulama kanalının ardından Bahçelievler Mahallesi çevreyolu üzerinde bulunan yağmursuyu tahliye kanalında da balık ölümleri yaşandı. Sabah işyerlerini açan esnaf, suyun yüzeyinde çok sayıda ölü balığın yanı sıra yüzlerce balığın da can çekiştiğini gördü. Durum Tarım İlçe Müdürlüğü ve Manavgat Belediyesine bildirilirken, bu sırada kanala babasıyla birlikte kanala gelen 9 yaşındaki Ecrin Karayel, balıkların ölmelerine seyirci kalmadı. Ecrin, babasıyla birlikte bir sopanın ucuna bağladıkları file yardımıyla su içerisinde can çekişen balıkları alıp içerisinde temiz su bulunan bir kovaya topladı. Ecrin ve babası Nuri Karayel, önce 500'e yakın balığı kaplara topladı, sürekli sularını değiştirerek ölmemelerini sağladı.Kanalın suyu temizlenince balıklar yüzmeye başladıGörüşmelerin ardından Tarım İlçe Müdürlüğü görevlileri ölümlerin yaşandığı yere gelerek kanaldan su numunesi alırken, vatandaşlardan İsrail Sazanı olarak bilinen bu balıkları yememelerini, aksi takdirde zehirlenebileceklerini söylediler. Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri Manavgat ırmağından aldığı suyu kanala bırakarak balıkların oksijen almalarını sağlarken, suyun dibinde yatan bakıların büyük bölümünün yeniden yüzdüğü gözlendi.Küçük kızın kurtardığı balıklar da kanala salındıEcrin ve babasının kanaldan toplayıp kovalarda temiz su içerisine aldığı balıklar, arazözlerin kanala su bırakmasının ardından yeniden kanala bırakıldı. Balıkların tamamına yakınının telef olmadığı ve yeniden yüzmeye başladığı gözlemlendi. Balıkların yaşamasına en çok sevinenlerden olan Ecrin, onların can çekiştiğini görünce kendisinin de acı çektiğini, babasıyla birlikte onları yaşatabilmek için çalıştıklarını söyledi.


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