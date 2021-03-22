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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ANTALYA - Cezaevinden izinli çıkan hükümlünün silahla vurduğu eşi öldü, motosiklet sürücüsü yaralandı

ANTALYA - Cezaevinden izinli çıkan hükümlünün silahla vurduğu eşi öldü, motosiklet sürücüsü yaralandı

- Alanya Belediyesi Morgu'ndan görüntü - Ölen kadının yakınları - Cenazenin araca yüklenmesiGÜNCELLEME - Cezaevinden izinli çıkan hükümlünün silahla vurduğu eşi öldü, motosiklet sürücüsü yaralandı - Olay yerinden kaçan zanlı yakalandıKADININ HAYATINI KAYBETMESİ VE ZANLININ YAKALANMASI EKLENDİANTALYA (AA) - Antalya 'nın Alanya ilçesinde cezaevinden izinli çıkan hükümlünün silahla vurduğu boşanma aşamasındaki eşi hastanede hayatını kaybetti, motosiklet sürücüsü yaralandı.Kovid - 19 salgını nedeniyle Alanya ilçesindeki cezaevinden izinli çıkan hükümlü B.D. (52), boşanma aşamasındaki eşini takip etti.Oba Mahallesi Eski Gazipaşa Caddesi'nde H.B. idaresindeki motosiklette bulunan eşi Rabia D'ye (34) ateş açan B.D. araçla olay yerinden kaçtı.Yaralanan motosiklet sürücüsü ile kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.Saldırıda ağır yaralanan Rabia D. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Alanya Belediyesi morguna götürülen kadının cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.Cenazenin götürülüşü sırasında morgun önüne gelen Rabia D'nin yakınları gözyaşı döktü.Saldırının ardından kaçan şüpheli, polis ekiplerinin Alaiye Caddesi'ndeki eve düzenlediği operasyonla yakalandı.Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.Saldırıda yaralanan motosiklet sürücüsü H.B'nin tedavisi devam ediyor.

Hastane Akalan Gözyaşı Polis Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

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