ANTALYA - Cesedi bulunan Ukraynalı turistin ölüm nedeni detaylı otopsi sonucu belirlenecek
- Antalya Adli Tıp Kurumu binası - Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin binaya girmeleri - Morg girişi - Cesedi bulunan Yana Kryvosheia'nın morg önünde bekleyen kardeşi - Yana'nın kardeşi Slava Kryvosheia ve avukat Ruslana Pasecini'nin cesedi teşhis için morga girişleri - Antalya Valiliğine ait kurtarma operasyonu görüntüleri - JAK timlerinin cesedi bulmak için Geyikbayırı bölgesinde yaptığı arama çalışması - Cesedin bulunması - Bir jandarma personelinin cesetle ilgili bilgileri paylaşması - Bölgeye gelen jandarma helikopteri - Cesedin helikoptere alınması - Kurtarma ekibinin helikoptere çekilmesi Antalya 'da cesedi bulunan Ukraynalı turistin ölüm nedeni detaylı otopsi sonucu belirlenecekANTALYA (AA) - Antalya 'da bir süredir haber alınamayan ve en son kaya tırmanışı yapılan Geyikbayırı bölgesinde cesedi bulunan Ukraynalı kadın turistin ölüm nedeni otopsi sonrası belirlenecek.Tatil amacıyla 1 Mayıs'ta kente gelen Yana Kryvosheia'dan (42) haber alınamaması üzerine son telefon sinyalinin alındığı Konyaaltı ilçesindeki Geyiksivrisi zirvesinde başlatılan arama çalışmaları sonucunda, bölgedeki kayalıklardan uçuruma düştüğü belirlenen Kryvosheia'nın cesedinin teşhisi için kardeşi Slava Kryvosheia ve avukatları Ruslana Pasecini, Adli Tıp Kurumu morguna geldi.Jandarma olay yeri inceleme ekipleriyle içeriye girenler, cenazeyi teşhis etti.Üzerinden pasaport, kişisel eşyaları ve dağcılık malzemeleri çıkan Kryvosheia'nın cenazesinin, önümüzdeki günlerde Ukrayna'ya götürüleceği öğrenildi. - Antalya Valiliğinden açıklama Antalya Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, dün Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) tarafından yapılan aramalar sonucu bölgede hareketsiz bir insan görüntüsü alındığı belirtildi.Bölgenin sarp ve kayalık olması nedeniyle cesedin Jandarma Genel Komutanlığı tarafından görevlendirilen helikopterle bölgeden alındığı aktarılan açıklamada, "Yapılan ilk kontrolde Yana Kryvosheia olduğu tespit edilen cansız bedenin kesin ölüm ve biyolojik tespitinin yapılması maksadıyla Antalya Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Başkanlığına sevk edildi ve Cumhuriyet Başsavcılığınca adli tahkikata başlanıldı." ifadesine yer verildi. Kryvosheia'nın 10 Mayıs'ta ülkesine dönmemesi üzerine yakınları yetkililerden yardım istemişti. Kryvosheia'nın Geyikbayırı bölgesinde kamp yapıp ardından Geyiksivrisi zirvesine çıkınca ailesine "zirvedeyim, manzara çok güzel" diye mesaj attığının belirlenmesi üzerine 16 gün önce arama çalışması başlatılmıştı.
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