ANTALYA - Çavuşoğlu: 'Forumun temasını yenilikçi diplomasi, yeni dönem, yeni yaklaşımlar olarak belirledik'
ANTALYA - Çavuşoğlu: "Forumun temasını yenilikçi diplomasi, yeni dönem, yeni yaklaşımlar olarak belirledik" - Toplantıyı takip eden gazeteciler - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasıANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 17 Haziran'da düzenlenecek GDAÜ Zirvesi ve Dışişleri Bakanları Toplantısı ile 18 - 20 Haziran'da düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu hakkında basını bilgilendirme toplantısı düzenledi. (1)
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