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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
ANTALYA - Bir depoda çıkan yangına müdahale ediliyor

ANTALYA - Bir depoda çıkan yangına müdahale ediliyor

- Yangın çıkan deponun görüntüsü - İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması Antalya 'da bir depoda çıkan yangına müdahale ediliyorANTALYA (AA) - Antalya 'da bir firmanın depolama alanında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi'ndeki bir firmanın deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesinden 9 itfaiye aracı ile yangına müdahale ediliyor.Yangının kontrol altına alınabilmesi için bölgeye takviye ekiplerin gönderildiği öğrenildi.Çevrede polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

Polis İtfaiye Aracı Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Yangına Müdahale 

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