ANTALYA - Bakan Çavuşoğlu, Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Turkovic ile görüştü
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Bosna - Hersek Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic'i karşılaması - Çavuşoğlu ile Turkovic görüşmesiANTALYA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna - Hersek Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic ile Antalya ’da görüştü.
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