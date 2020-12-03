ANTALYA - Alanya'da apartman yıkımı sırasında operatör enkaz altında kalma tehlikesi geçirdi
- Cep telefonundan yıkılan binadan görüntü - İş makinelerin enkazda çalışmasından detay görüntüAlanya'da apartman yıkımı sırasında operatör enkaz altında kalma tehlikesi geçirdi - Binanın yan yattığı anlar cep telefonuyla kaydedildiANTALYA (AA) - Antalya 'nın Alanya ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında 5 katlı bir binanın yıkımı sırasında kepçe operatörü enkaz altında kalma tehlikesi geçirdi.Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın yıkımına kentsel dönüşüm kapsamında başlandı. Ancak yıkım çalışması sırasında bina yan yattı. Binanın yan yatması sonucu kepçe operatörü enkaz altında kalma tehlikesi geçirdi.O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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