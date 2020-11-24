ANTALYA - 20 yaş ve altı çocuklarla gençler sokağa çıktı
- Konyaaltı sahilindeki gençler ve çocuklar - Patenle kaya gençler - Sahilde vakit geçiren gençler - Toprak Aktaş, Ayşe İkiz ve Melek Aksu ile röportajANTALYA (AA) - Antalya 'da yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş ve altındakiler, kendilerine tanınan sürede kaykay pistlerinde yoğunluk oluşturdu.
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