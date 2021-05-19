Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANTALYA - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda mobil fener alayı düzenlendi

ANTALYA - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda mobil fener alayı düzenlendi

- Mobil fener alayı - Maytap ve havai fişek gösterisi - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in vatandaşı selamlaması - Araçların geçişi Antalya 'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda mobil fener alayı düzenlendi - Antalya Valisi Ersin Yazıcı, gençlerle İstiklal Marşı'nı okudu, spor etkinlik alanlarını gezdiANTALYA (AA) - Antalya 'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen mobil fener alayı ilgi gördü.Büyükşehir Belediyesinin organizasyonda fener alayına katılanlar, Konyaaltı Varyant'tan Cumhuriyet Meydanı'na gitti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de vatandaşı selamladı.Temsili Bandırma Vapuru ve belediye hizmet araçlarından oluşan fener alayı meydana ulaştığında, genç sporcularla İstiklal Marşı ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi okundu. Program sonunda meydandaki gösteri havuzunda su gösterisi gerçekleştirildi.
Antalya Valisi Ersin Yazıcı da Antalya Stadı'nda gençler ve çocuklarla saat 19.19'da İstiklal Marşı'nı okudu.Vali Yazıcı, ayrıca Antalya Spor Salonu'ndaki spor etkinlik alanlarını gezdi, gösteriler sunan sporcuların bayramını kutladı.

Fener Alayı Havai Fişek Gösterisi Havai Fişek 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement