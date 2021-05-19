ANTALYA - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor
- Cumhuriyet Meydanı - İstiklal Marşı ve saygı duruşu - Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan'ın konuşması - İl Müdürü Yavuz Gürhan Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu - Antalya Spor Salonu'nda Vali Ersin Yazıcı katılımıyla Gençlik ve Spor Bayramı etkinliği Antalya , Muğla, Burdur ve Isparta'da, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 102. yılı törenlerle kutlandı. Antalya 'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Atatürk anıtında tören düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.Törene, kurum müdürlerinin yanı sıra Milli sporcular ile antrenörleri katıldı. Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliklere ise Vali Ersin Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Garnizon Komutanı Piyade Albay Erdal Köse ve il protokolü katıldı. Halk oyunları ve sporcuların gösterileni izleyen Vali Yazıcı'nın tüm sporcularla hatıra fotoğrafı çekinmesinin ardından etkinlikler son buldu.Milli mücadelenin 102. yıl dönümü kutlamaları, tüm yurtta olduğu gibi Alanya ilçesinde de kutlanmaya başlandı.Hükümet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan kutlamalar, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Şiir ve çeşitli kompozisyonların seslendirildiği programa Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı, protokol üyeleri ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Öte yandan Alanya Belediyesi karate takımı sporcuları kutlama programı çerçevesinde yaklaşık 800 metre yükseklikteki Yassıtepe'te, eğitmenler eşliğinde yamaç paraşütü atlayışı yaptı. Kleopatra Plajı'na inen sporcular ardından karete idmanı yaptı. - BurdurBurdur'daki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya ve sporcular, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Törende, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Kemerkaya, burada yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin, Anadolu'da elden ele gönülden gönüle dolaşmasının 102. yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.
Milletin tek yürek olup düşmanı İzmir'e sürmeye yemin ettiği günün 19 Mayıs olduğunu vurgulayan Kemerkaya, "Cumhuriyeti ve barışı yeniden Türk'e armağan eden kutsal bir savaştır. Bu savaş sadece silahla değil, yürekle sevgiyle umutla verilen bir savaştır." dedi. Konuşmaların ardından vatandaşların oluşturduğu bayrak tünelinin arasından, güvenlik güçleri araç konvoyuyla geçiş yaptı.Burdur Belediyesi'nin oluşturduğu mobil bayram kamyonu, mahalleleri gezerek, bayram coşkusu yaşattı. - MuğlaMuğla'da, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çelenginin Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına sunulmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajı, kahramanlık şiirleri ve Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği "Akif'e Mektup" yarışmasında dereceye giren gencin mektubu okundu.Öğrencilerin halkoyunları gösterisinin ardından protokol üyelerine bayrak dağıtıldı ve 102 adet Türk Bayraklı balon gökyüzüne bırakıldı.Muğla Valiliğince hazırlanan gençlik otobüsü ve kamu kurum ve kuruluşlarının bayraklarla süslenmiş araçları kortej oluşturdu.Yaklaşık bir saat süren törende sıcak nedeniyle fenalaşan iki öğrenciye ilk müdahaleyi aynı zamanda doktor olan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün yaptı.Valilikçe hazırlanan gençlik otobüsü 19 - 20 Mayıs tarihlerinde il genelinde marşlar ve bayrak dağıtımı eşliğinde halk buluşması gerçekleşiyor.Törene, Muğla Vali Yardımcıları Caner Yıldız, Murat Kahraman, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Marmaris'te Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG İmbat Hücumbotu sancağını ve bayraklarını açarak Marmaris Körfezi'nde alargada bekledi.
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