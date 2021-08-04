Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
- Annenin dikkatsizliği yüzünden kızı canından oluyordu
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Annenin dikkatsizliği yüzünden kızı canından oluyordu

- Annenin dikkatsizliği yüzünden kızı canından oluyordu

Annesiyle birlikte yürüyen küçük kızdan detay

İlk Müdahale Hastane Küçük Kız Ağır Yaralı Sağlık Ekipleri 

-Annesiyle yolun karşı tarafına geçmeye çalışan küçük kızdan detay
-Küçük kıza otomobilin çarpmasından detay

( BATMAN ) Annenin dikkatsizliği yüzünden kızı canından oluyordu BATMAN

- Batman SSK caddesinde annesiyle birlikte yolun karşısına geçmek isteyen küçük kıza otomobil çarptı. Annesinin dikkat etmediği küçük kız ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre olay, Batman SSK caddesinde meydana geldi. Annesiyle birlikte yolun karşı tarafına geçmeye çalışan küçük kız, karşı yönden hızla gelen otomobilin kendisine çarpması sonucu ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri geldi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kız, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı