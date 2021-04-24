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24 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Anneanne ve torununun hayatını kaybettiği feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Anneanne ve torununun hayatını kaybettiği feci kazanın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

Motosikletin geçişi (Güvenlik kamerası)

Kamera Güvenlik Kamerası Ağır Yaralı Motosiklet Sürücüsü 

-Kazada savrulanlar (Güvenlik kamerası)
-Arşiv-
-Fotoğraflar

( KONYA ) KONYA

- Konya’da karşıdan karşıya geçmek isterken motosikletin çarpması sonucu anneanne ile torunun hayatını kaybettiği kaza kameraya yansıdı. Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü merkez Meram ilçesi Alavardı Mahallesi Beyşehir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet U. idaresindeki 42 AFH 792 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmek isteyen Peruzet Koçak (57) ile torunu 6 yaşındaki Ayşe Miray Doğru’ya çarptı. Kazada anneanne ile torunu hayatını kaybederken, motosiklet sürücüsü ağır yaralı olarak Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Öte yandan, anneanne ile torununun hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet sürücüsünün seyir halinde olduğu sırada anneanne ile torununun karşıya hızla geçmeye çalışması ve motosikletin çarptığı anneanne ile torunun yola savrulması yer alıyor.
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