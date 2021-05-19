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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Anne karga, itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı

Anne karga, itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı

İtfaiye ekibinin bayrak sallaması

Irak 

-Ekibin yavru kargayı alması
-Ekiplerin yavruyu bırakmaya çalışması
-Annenin sürekli ekipleri rahatsız etmesi

( MERSİN ) - MERSİN

- Mersin'de yere düşen yavru karga, itfaiye ekipleri tarafından yuvasına bırakılırken, anne karga itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. Edinilen bilgiye göre, Mersin'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Fasih Kayabali Caddesinde bulunan bir apartmandaki karga yuvasından, yavru bir karga aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarın üzerine bölgeye giden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, yavru kargayı bulunduğu yerden alıp, yangın merdiveniyle yuvasına çıkardı. Ancak bu sırada yavrusunun yerde olduğunu gören ve ekiplerin müdahalesini fark eden anne karga, itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı. Yavrusuna zarar verileceği düşüncesiyle sık sık ekiplere saldıran anne, bir saniye bölgeden uzaklaşmadı. Ekipler ellerindeki bayraklarla anne kargayı uzaklaştırmak için çaba harcarken, uzun süren bir çalışmayla yavru karga yuvasına bırakıldı. (KRY-
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