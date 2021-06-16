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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ankaralılar Büyükşehir Belediyesince yapılan spora teşvik çağrısına yoğun ilgi gösterdi

Ankaralılar Büyükşehir Belediyesince yapılan spora teşvik çağrısına yoğun ilgi gösterdi

spor yapanlardan görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Öğretmenler Öğretmen Beden Eğitimi 


- Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, sporu teşvik etmek amacı doğrultusunda, “Sağlıklı Adımlar, Sağlıklı Başkent” sloganıyla yapılan çağrıya Ankaralılar yoğun ilgi gösterdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, Ankara’da spor yapılmasını teşvik etme projeleri kapsamında, 20 parkta uzmanlar eşliğinde düzenlenen ücretsiz spor faaliyetlerine Başkentliler yoğun ilgi gösterdi. Yaz aylarının gelmesi ve normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte 7’den 70’e tüm Başkentlileri parklarda spor yapmaya çağıran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “İnsan sağlığı her zaman önceliğimiz. 20 parkımızda uzman antrenörler ve beden eğitim öğretmenleri eşliğinde spor faaliyetleri düzenliyoruz. Ankara’mızda geleceğe emin ve sağlıklı adımlar ile yürümeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren uzman antrenörler ve beden öğretmenleri eşliğinde haftanın 6 günü saat 07.30-11.00 saatleri arasında toplam 20 parkta sabah saatlerinde gerçekleştirilen spor faaliyetlerine olan katılım, Yavaş’ın çağrısının ardından artışa geçti. Spor faaliyetlerinde uzman antrenör ve beden eğitimi öğretmenleri, sağlıklı ve zinde bir yaşam için doğru hareketler ile spor aletlerinin kullanımı konusunda eğitimler de veriyor. (MC-
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