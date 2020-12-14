ANKARA - Venezuelalı yetkililer, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı
ANKARA - Venezuelalı yetkililer, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Julio Ron'un fotoğrafları incelemesi ve oylama yapması - Venezuela'nın Türkiye Büyükelçisi Jose Bracho Reyes'in oylamaya katılmasıANKARA - Venezuela Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Julio Ron ve Venezuela'nın Türkiye Büyükelçisi Jose Bracho Reyes, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
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