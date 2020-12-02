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02 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
ANKARA - Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

ANKARA - Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

- 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndan görüntüler - Trafikte ilerleyen araçlardan görüntüler - Ulus Meydanı'ndan görüntülerTürkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması sona erdiANKARA (AA) - Yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde dün saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde, Kovid - 19'la mücadele tedbirleri çerçevesinde yeni kararlar alındı.Bu kapsamda, hafta içi 21.00 - 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.Yeni önlemler doğrultusunda dün saat 21.00'de başlayan hafta içi ilk sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 05.00'te sona erdi.

Koronavirüs 

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