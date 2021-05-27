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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
ANKARA - Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu

ANKARA - Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu

- Ankara Adalet Sarayı - Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı üyeleri - Vakıf Başkanı Lokman Aylar'ın konuşması - Avukat Barbaros Yılmaz'ın konuşmasıTürkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulunduANKARA (AA) - Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker hakkında, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağıladığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.Vakıf Başkanı Lokman Aylar ile avukat Barbaros Yılmaz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu dilekçesi verdi.Adliye çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Aylar, Peker'in sarf ettiği sözlerin sadece İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya değil Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve bütünlüğüne yönelik bir saldırı olduğunu belirtti.
Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal organlarına karşı suç işlendiğini ifade eden Aylar, şunları kaydetti:"Hükümet düşürmeye, bakan düşürmeye, ülkemizin liderini yıpratmaya, kurumları karıştırmaya, devletimiz için şaibe oluşturmaya, 'Türkiye mafya devletidir' algısı inşa etmeye ve 'zaaflar ülkesi' görüntüsü vermeye çalışıyorlar. Bu sebeple İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu hakkında kamuoyu tarafından organize suç örgütü lideri olarak bilinen Sedat Peker isimli şahıs tarafından sarf edilen beyanlar, bakanımız Süleyman Soylu beyin şahsı hakkında münferiden değerlendirilemeyeceğini, yapılan açıklamaların Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğüne, anayasal organların tamamına, vatanına, milletine ve varlığına yönelik saldırı mahiyetinde olduğundan bu uğurda canlarını feda eden kahramanlarımız ve bu uğurda uzuvlarını kaybeden gazilerimiz adına bu ülkeye beden ödeyen kahramanlar ve aileleri bu toprakları vatan yapmak için hayallerini feda eden gazilerimiz ve vatan yürekli Türk milleti buna müsaade etmeyecektir."Başsavcılığa verilen dilekçede, Peker hakkında, "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçundan kamu davası açılması talep edildi.

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