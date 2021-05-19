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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANKARA - Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi 'Türk Yıldızları'ndan 19 Mayıs'a özel klip

ANKARA - Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi 'Türk Yıldızları'ndan 19 Mayıs'a özel klip

ANKARA - Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi "Türk Yıldızları"ndan 19 Mayıs'a özel klip - Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi "Türk Yıldızları'nın video klibiANKARA (AA) - Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi "Türk Yıldızları" 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı özel hazırlanan kliple kutladı.Klipte, ünlü şarkıcı Kıraç'ın seslendirdiği 19 Mayıs Marşı eşliğinde Türk Yıldızları'nın görüntülerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı da görüntüyü, sosyal medya hesaplarından "Sevgimiz hep genç kalacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun." mesajıyla paylaştı.

Sosyal Medya Şarkıcı 

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