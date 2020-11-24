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24 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
ANKARA - TRT'nin sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda 'Kadına şiddete dur de' çağrısı

ANKARA - TRT'nin sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda 'Kadına şiddete dur de' çağrısı

ANKARA - TRT'nin sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda "Kadına şiddete dur de" çağrısı - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un Twitter hesabından paylaştığı videoTRT'nin sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda "Kadına şiddete dur de" çağrısı - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla, TRT'nin Masumlar Apartmanı dizisinde "Kadının şiddet yerine sevgi ve şefkatle kucaklandığı evler mutlu evlerdir. Çünkü sevgi de şiddet gibi bulaşıcıdır. Hep birlikte kadına şiddete dur diyelim" mesajını paylaştı - Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: - "Masumlar Apartmanı'nı belki izleyemezdik ama Hasibe Hanım ve Hikmet Bey'in yuvası böyle olabilirdi. Huzurlu evler, mutlu aileler için 'şiddete dur' diyerek sevgiyi yaymak mümkün"ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, TRT'nin sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın ekranlara gelen son bölümünde "hep birlikte şiddete dur diyelim" çağrısında bulundu.25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla TRT ekranlarında izleyicilerle buluşan Masumlar Apartmanı dizisinde Bakanlığın şiddete karşı duyarlılık çağrısında bulunduğu bir sahneye yer verildi.
Şiddetin olmadığı mutlu bir aile ortamının işlendiği sahnede, "Kadının şiddet yerine sevgi ve şefkatle kucaklandığı evler mutlu evlerdir. Çünkü sevgi de şiddet gibi bulaşıcıdır. Hep birlikte kadına şiddete dur diyelim." mesajı paylaşıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da dizinin söz konusu sahnesini Twitter hesabından "#ŞiddetBulaşıcıdır" etiketiyle paylaştı. Bakan Selçuk, bu paylaşımında, "Masumlar Apartmanı'nı belki izleyemezdik ama Hasibe Hanım ve Hikmet Bey'in yuvası böyle olabilirdi. Huzurlu evler, mutlu aileler için 'şiddete dur' diyerek sevgiyi yaymak mümkün." ifadelerini kullandı.

Kadına Şiddet 

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