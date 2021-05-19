ANKARA - Temsilci Genç Buluşması ve TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı - Detaylar
- KKTC'den getirilen toprağın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulması - Filistin'e giden gençlerin mektuplarından derlenen tablonunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulması - Sporcu gençlerin sahneye çıkması - Aile fotoğrafıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Temsilci Genç Buluşması ve TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı'na katıldı. (8)
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