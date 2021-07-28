ANKARA - 'Telafide Ben de Varım' etkinliği - Bakanlar Selçuk ve Ersoy
ANKARA - "Telafide Ben de Varım" etkinliği - Bakanlar Selçuk ve Ersoy - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde düzenlenen etkinliğe katılması - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşmasıANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde düzenlenen "Telafide Ben de Varım" etkinliğine katıldı.
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