ANKARA - Tatvan'daki helikopter kazasında şehit düşen Kara Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal'ın Ankara'daki ailesine acı haber ulaştı
- Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal'ın ailesine ait evin bulunduğu sokaktan görüntüler - Binaya Türk bayrağının asılmasıANKARA (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit düşen Kara Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal'ın Ankara 'daki ailesine şehadet haberi verildi. Şehidin ailesinin evine Türk bayraklarının asıldığı ve evin önüne taziye çadırı kurulduğu görüldü.
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