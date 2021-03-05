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05 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
ANKARA - Tatvan'daki helikopter kazasında şehit düşen Kara Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal'ın Ankara'daki ailesine acı haber ulaştı

ANKARA - Tatvan'daki helikopter kazasında şehit düşen Kara Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal'ın Ankara'daki ailesine acı haber ulaştı

- Şehit Kara Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal'ın ailesine ait evin bulunduğu sokaktan görüntüler - Binaya Türk bayrağının asılmasıANKARA (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit düşen Kara Pilot Yüzbaşı Gökhan Uysal'ın Ankara 'daki ailesine şehadet haberi verildi.
Şehidin ailesinin evine Türk bayraklarının asıldığı ve evin önüne taziye çadırı kurulduğu görüldü.

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