ANKARA - Tarımda 21 Özgün Kadın 'Ben Yaptım Sen de Yaparsın' programı - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece
ANKARA - Tarımda 21 Özgün Kadın "Ben Yaptım Sen de Yaparsın" programı - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece'nin konuşmasıANKARA - Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında Tarımda 21 Özgün Kadın "Ben Yaptım Sen de Yaparsın" programında konuştu.
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