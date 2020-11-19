ANKARA - Soylu: 'Yurt içinde PKK’nın defteri, önümüzdeki yıl bu tarihlere ulaştığımızda kapatılacaktır. İnancım budur'
ANKARA - Soylu: "Yurt içinde PKK’nın defteri, önümüzdeki yıl bu tarihlere ulaştığımızda kapatılacaktır. İnancım budur"ANKARA - İçişleri Bakanı Soylu, yurt içindeki terörist sayısının 340'ın altına düştüğünü bildirdi.İçişleri Bakanı Soylu: "Yurt içinde PKK’nın defteri, önümüzdeki yıl bu tarihlere ulaştığımızda kapatılacaktır. İnancım budur."
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