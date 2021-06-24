ANKARA - Soylu: 'Türkiye, BM'nin can kayıplarındaki yüzde 50 azalış hedefini tutturabilen iki ülkeden biridir'
ANKARA - Soylu: "Türkiye, BM'nin can kayıplarındaki yüzde 50 azalış hedefini tutturabilen iki ülkeden biridir" - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşmasıANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2021 - 2030 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi Eşgüdüm Kurulu İzleme ve Yürütme Kurulu ile Trafik Güvenli İhtisas Grupları Toplantı Programına katıldı. (2)
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