ANKARA - Sırbistan’ın Ankara Büyükelçisi Markovic, AA'yı ziyaret etti
- Sırbistan’ın Ankara Büyükelçisi Zoran Markovic ile Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün görüşmesiANKARA - Sırbistan’ın Ankara Büyükelçisi Zoran Markovic, Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Büyükelçi Markovic'i, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ağırladı.
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