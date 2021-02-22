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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ANKARA - Şentop: 'Tonyukuk Anıtı'nın Türkiye'nin kalbinde dikilmesini milli mefkuremizin işaret taşlarına verilen bir değer olarak görüyorum'

ANKARA - Şentop: 'Tonyukuk Anıtı'nın Türkiye'nin kalbinde dikilmesini milli mefkuremizin işaret taşlarına verilen bir değer olarak görüyorum'

ANKARA - Şentop: "Tonyukuk Anıtı'nın Türkiye'nin kalbinde dikilmesini milli mefkuremizin işaret taşlarına verilen bir değer olarak görüyorum" - Türk Dünyası Tonyukuk Parkı'ndan görüntüler - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un alana gelmesi - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kürsüye çıkması - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşmasıANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Dünyası Tonyukuk Parkı'nın açılışında konuştu.
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