ANKARA - Şentop,”Katılımcılık ve Çoğulculuk Ekseninde Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Sistemi Konulu Çarşamba Konferansları'na katıldı (1)
ANKARA - Şentop,”Katılımcılık ve Çoğulculuk Ekseninde Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Sistemi Konulu Çarşamba Konferansları"na katıldı (1) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşmasıANKARA - TBMM Başkanı Şentop, ”Katılımcılık ve Çoğulculuk Ekseninde Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Sistemi Konulu Çarşamba Konferansları"na katıldı. (1)
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