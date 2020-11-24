ANKARA - Selçuk: 'Öğrencileri yetiştiren öğretmenleri yetiştirmenin ayrı bir sorumluluğu var'
ANKARA - Selçuk: "Öğrencileri yetiştiren öğretmenleri yetiştirmenin ayrı bir sorumluluğu var" - Konser - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kürsüye gelişi - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşmasıANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla "Öğretmen Yetiştirmenin Dünü Bugünü Yarını" konulu panele katıldı. (1)
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