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24 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
ANKARA - Selçuk: 'Öğrencileri yetiştiren öğretmenleri yetiştirmenin ayrı bir sorumluluğu var'

ANKARA - Selçuk: 'Öğrencileri yetiştiren öğretmenleri yetiştirmenin ayrı bir sorumluluğu var'

ANKARA - Selçuk: "Öğrencileri yetiştiren öğretmenleri yetiştirmenin ayrı bir sorumluluğu var" - Konser - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kürsüye gelişi - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşmasıANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla "Öğretmen Yetiştirmenin Dünü Bugünü Yarını" konulu panele katıldı.
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Öğretmenler Öğretmen 

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