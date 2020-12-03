ANKARA - Selçuk: '(MEB Ajanda) Önemli özelliklerinden biri dijital takvime sahip olması'
ANKARA - Selçuk: "(MEB Ajanda) Önemli özelliklerinden biri dijital takvime sahip olması" - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un toplantının yapılacağı salona gelmesi - Tanıtım videosu izlenmesi - Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Özgür Türk'ün konuşması - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşmasıANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MEB Ajanda ve e - OKUL Öğretmen Mobil Uygulamaları programında konuştu. (1)
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