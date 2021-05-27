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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
ANKARA - Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, AA'yı ziyaret etti

ANKARA - Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, AA'yı ziyaret etti

- Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün sohbet etmesi - Hediye takdimi ve fotoğraf çekimiANKARA - Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Büyükelçi Yerhov'u, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ağırladı.

Çekim 

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