ANKARA - Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, AA'yı ziyaret etti
- Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün sohbet etmesi - Hediye takdimi ve fotoğraf çekimiANKARA - Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Büyükelçi Yerhov'u, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ağırladı.
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