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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANKARA - PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

ANKARA - PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

- Pençe - Yıldırım Operasyonu - Operasyonda ele geçirilen mühimmatlarPençe - Yıldırım Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe - Yıldırım Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe - Şimşek ve Pençe - Yıldırım operasyonları ile arama - tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Tespit edilen mağara ve sığınaklarda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi." ifadeleri kullanıldı.

Bild Terör Örgütü 

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