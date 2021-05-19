ANKARA - PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
- Pençe - Yıldırım Operasyonu - Operasyonda ele geçirilen mühimmatlarPençe - Yıldırım Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe - Yıldırım Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe - Şimşek ve Pençe - Yıldırım operasyonları ile arama - tarama faaliyetleri aralıksız sürüyor. Tespit edilen mağara ve sığınaklarda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi." ifadeleri kullanıldı.
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