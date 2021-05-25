ANKARA - Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda tespit edilen mağara kullanılamaz hale getirildi
- Mağarada ele geçirilen mühimmatlar - Mühimmatların imha edilmesiPençe - Yıldırım Operasyonu'nda tespit edilen mağara kullanılamaz hale getirildiANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe - Yıldırım operasyonları kapsamındaki arama tarama faaliyetlerinde tespit edilen bir mağara, içindeki mühimmatla kullanılamaz hale getirildi.
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