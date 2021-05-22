ANKARA - Pençe-Yıldırım operasyonu kapsamında PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
- Pençe - Yıldırım operasyonu kapsamında PKK'ya ele geçirilen silah ve mühimmatlarPençe - Yıldırım operasyonu kapsamında PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiANKARA (AA) - Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe - Yıldırım operasyonu kapsamında PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiMilli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe - Şimşek ve Pençe - Yıldırım operasyonları ile teröristlere darbe vurmaya devam ettiği belirtildi.Açıklamada, başarıyla devam eden Pençe - Yıldırım operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği kaydedildi.
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