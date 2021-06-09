Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
ANKARA - Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi, AA'yı ziyaret etti

ANKARA - Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi, AA'yı ziyaret etti

- Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi ile Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün görüşmesiPakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi, AA'yı ziyaret ettiANKARA (AA) - Pakistan’ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğünü ziyaret etti.Büyükelçi Gazi’yi, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz ile AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ağırladı.Karagöz, Gazi’yi ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Büyükelçi Gazi'ye, AA’nın küresel haber yapılanması ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.Anadolu Ajansının dünyaya haberleri bizzat yaşandığı yerden verdiğinin altını çizen Karagöz, AA'nın "haberin en güvenilir kaynağı" olma hedefini sürdürdüğünü vurguladı.Büyükelçi Gazi de iki ülke ilişkilerini geliştirmenin önemine dikkati çekerek bunda medyanın ve özellikle de Anadolu Ajansının oynadığı rolün önemine işaret etti.Türkiye'de görev yaptığı yaklaşık 4 yıl boyunca Anadolu Ajansının gelişimini izleme olanağı bulduğunu ifade eden Gazi, Pakistan halkının AA'nın yayınlarından memnun olduğunu belirtti.
AA Genel Yayın Yönetmeni Özhan da AA'nın haber stratejisi, hedefleri ve faaliyetleri hakkında detaylı sunum yaparak dünyanın önde gelen medya kuruluşlarınca kullanılan, AA foto muhabirlerinin imzasını taşıyan fotoğraflardan örnekler paylaştı.Karagöz ve Gazi, görüşmenin sonunda birbirlerine sembolik hediyeler verdi.

Strateji A Haber Muhabir Medya Kuruluşları 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement