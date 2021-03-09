ANKARA - Pakdemirli: 'Türkiye'de kadınların ve erkeklerin hemen hemen eşit sayıda istihdam edildiği tek sektör tarım sektörüdür'
ANKARA - Pakdemirli: "Türkiye'de kadınların ve erkeklerin hemen hemen eşit sayıda istihdam edildiği tek sektör tarım sektörüdür" - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin konuşmasıANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında Tarımda 21 Özgün Kadın "Ben Yaptım Sen de Yaparsın" programında konuştu. (2)
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