ANKARA - Pakdemirli: 'Kadının yerinin olmadığı bir medeniyetin geleceği yoktur'
ANKARA - Pakdemirli: "Kadının yerinin olmadığı bir medeniyetin geleceği yoktur" - Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması - Program için hazırlanan videonun izlenmesi - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin konuşmasıANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında Tarımda 21 Özgün Kadın "Ben Yaptım Sen de Yaparsın" programında konuştu. (1)
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