ANKARA - Pakdemirli: 'Kadının saygınlığını ve itibarını korumak herkes için bir insanlık vazifesidir'
ANKARA - Pakdemirli: "Kadının saygınlığını ve itibarını korumak herkes için bir insanlık vazifesidir" - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin konuşmasıANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği kapsamında Tarımda 21 Özgün Kadın "Ben Yaptım Sen de Yaparsın" programında konuştu. (4)
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