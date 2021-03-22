ANKARA - Pakdemirli: 'Geleceğin bizim için daha iyi olacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın'
ANKARA - Pakdemirli: "Geleceğin bizim için daha iyi olacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın" - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşması - Hediye takdimi - Ödüllerin verilmesi - Toplu fotoğraf çekimiANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "22 Mart Dünya Su Günü Kutlamaları" programında konuştu. (3)
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