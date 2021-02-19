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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
ANKARA - Oktay: 'Azerbaycan'la ikili ilişkilerimize ivme kazandıracak yeni eylem maddeleri de dahil 138 karardan oluşan eylem planı üzerinde mutabık kaldık'

ANKARA - Oktay: 'Azerbaycan'la ikili ilişkilerimize ivme kazandıracak yeni eylem maddeleri de dahil 138 karardan oluşan eylem planı üzerinde mutabık kaldık'

ANKARA - Oktay: "Azerbaycan'la ikili ilişkilerimize ivme kazandıracak yeni eylem maddeleri de dahil 138 karardan oluşan eylem planı üzerinde mutabık kaldık" - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşmasıANKARA - Oktay: "Azerbaycan'la ikili ilişkilerimize ivme kazandıracak yeni eylem maddeleri de dahil 138 karardan oluşan eylem planı üzerinde mutabık kaldık."

Eylem Planı 

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