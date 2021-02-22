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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ANKARA - MSB, Hava Kuvvetleri Komutanlığının operasyona hazırlık videosunu paylaştı

ANKARA - MSB, Hava Kuvvetleri Komutanlığının operasyona hazırlık videosunu paylaştı

- Hava Kuvvetlerimiz tarafından icra edilen hava harekâtlarıMSB, Hava Kuvvetleri Komutanlığının operasyona hazırlık videosunu paylaştıANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medyada Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelinin operasyona hazırlık görüntülerini paylaştı.Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetlerimiz tarafından icra edilen hava harekatları, alanında uzman personel tarafından büyük bir dikkat ve kapsamlı bir hazırlık sürecinin ardından gerçekleştiriliyor. Ekip çalışmasıyla birlikte gelen başarının en somut örneği ise hedeflerin tam isabetle vurulması." ifadeleri kullanıldı.Paylaşımda hava harekatı gerçekleştirecek personelin operasyon öncesi hazırlıklarının olduğu videoya yer verildi.

Sosyal Medya Hava Harekatı 

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