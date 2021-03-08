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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ANKARA - MSB: (Bitlis'te askeri helikopterin kaza kırıma uğraması) Kara Kuvvetleri Kaza-Kırım ekibi olay yerindeki çalışmalarını tamamladı

ANKARA - MSB: (Bitlis'te askeri helikopterin kaza kırıma uğraması) Kara Kuvvetleri Kaza-Kırım ekibi olay yerindeki çalışmalarını tamamladı

- Haftalık basın bilgilendirme toplantısıMilli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliğinde görevli Hava Muharebe Binbaşı Pınar Kara'nın açıklamalarıANKARA - Milli Savunma Bakanlığı 29 Kasım 2020 tarihli Basın Bilgilendirme Toplantısı, Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşavirliğinde görevli Hava Muharebe Binbaşı Pınar Kara tarafından sunuldu. (4)

Toplantı 

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