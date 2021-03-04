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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Mavi Vatan Tatbikatı'na ilişkin görselleri paylaştı

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Mavi Vatan Tatbikatı'na ilişkin görselleri paylaştı

- Milli Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı videoMilli Savunma Bakanlığı, Mavi Vatan Tatbikatı'na ilişkin görselleri paylaştıANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi ve Akdeniz'de 25 Şubat'ta başlayan "Mavi Vatan 2021 Tatbikatı" görsellerini paylaştı.Görseller, Bakanlığın Twitter hesabından, "Çelikten kaledir donanmamız. Şimşek çaktırır denizlerde. Karadeniz, Akdeniz, Ege Mavi Vatandır bizlere." ifadeleriyle paylaşıldı.

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