ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Selçuk, EBA Destek Noktası'nı ziyaret etti
- - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un EBA Destek Noktasını ziyareti - EBA Destek Noktasında öğrencilerle sohbet etmesi ve fotoğraf çekimiANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Keçiören Şehit Bayram Kavcı Ortaokulu'nda Bakanlığı ile UNICEF iş birliğinde faaliyete geçirilen EBA Destek Noktası Açılış Töreni'ne katıldı.
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