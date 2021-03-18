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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Selçuk, EBA Destek Noktası'nı ziyaret etti

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Selçuk, EBA Destek Noktası'nı ziyaret etti

- - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un EBA Destek Noktasını ziyareti - EBA Destek Noktasında öğrencilerle sohbet etmesi ve fotoğraf çekimiANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Keçiören Şehit Bayram Kavcı Ortaokulu'nda Bakanlığı ile UNICEF iş birliğinde faaliyete geçirilen EBA Destek Noktası Açılış Töreni'ne katıldı.

Çekim Öğrenciler 

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