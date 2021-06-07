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7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
ANKARA - Milat Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Arseven'in damadı Enes Turhan son yolculuğuna uğurlandı

ANKARA - Milat Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Arseven'in damadı Enes Turhan son yolculuğuna uğurlandı

- Cenaze töreni - Cenaze namazının kılınmasıANKARA (AA) - Milat Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Serdar Arseven'in damadı Enes Turhan (30), Ankara 'da yaşamını yitirdi.Bir süre kanser tedavisi gören ve bu sabah yaşamını yitiren Turhan için Karşıyaka Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınları katıldı.
Cenaze namazının ardından Turhan'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kanser Tedavisi Cenaze 

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